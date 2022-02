Russen erobern Tschernobyl: Was wird jetzt aus dem Unglücks-AKW?

Russlands Überfall auf die Ukraine, Bombenalarm über der Hauptstadt Kiew, Fluchtbewegungen in Richtung Westen - es sind erschütternde Nachrichten, die in diesen Tagen aus dem Osten von Europa kommen. Der Krieg in der Ukraine beunruhigt auch hierzulande viele Menschen. Doch als wäre all das noch nicht genug, gibt es auch noch diese Meldung: Russische Truppen haben das ehemalige AKW Tschernobyl erobert.

Reaktor-Explosion 1986

Allein beim Wort "Tschernobyl" gehen bei so manch einem sofort alle Alarmglocken an. In dem Atomkraftwerk in der Nordukraine ereignete sich im April 1986 die größte Katastrophe in der zivilen Nutzung der Atomkraft. Infolge eines fehlgeschlagenen Experiments explodierte ein Reaktor des Kernkraftwerks. Tausende Menschen starben. Radioaktives Material breitete sich in Europa aus. Bis heute sind weite Landstriche rund um das AKW verstrahlt.