Irritierende Trump-Politik: Wie abhängig ist Europa von den USA?

Verhandlungen auf Augenhöhe?

Trumps Verhalten stößt manchen vor den Kopf - und trotzdem: Gefühlt sagen momentan alle europäischen Regierungschefs nacheinander "Guten Tag" in Washington und bemühen sich um eine gute Beziehung mit dem US -Präsidenten. Dabei stellt sich die Frage: Was hat Europa überhaupt noch zu sagen? Sind das noch Verhandlungen auf Augenhöhe?

Brücken bauen will heute der britische Premier Keir Starmer. Schon vor dem Empfang ist er voll des Lobes für den Gastgeber: "Es gibt keine wichtigere Beziehung für das Vereinigte Königreich: für die Verteidigung, Sicherheit, im Handel, Technologie, im Finanzwesen und vielem mehr."

Lächeln, Händehalten und Beschwichtigungen

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron saß noch vor wenigen Tagen mit Trump zusammen, um für Europa zu werben. Mit viel Lächeln, Händehalten und Beschwichtigungen agierte Macron: Man sei sich bewusst, dass die Europäer noch mehr für die Sicherheit Europas und deren Verteidigung tun müssten, die bislang vor allem von den USA getragen werde.

Diese Abhängigkeit rächt sich jetzt: "Europa ist vor allem militärisch von den USA abhängig und in vielen technologischen Bereichen lange nicht gleichauf mit den USA und China" , sagte der Politik-Professor Tobias Jäger von der Universität Köln am Donnerstag dem WDR . "Das ist lange bekannt und wurde in Kauf genommen, weil die 'regelbasierte internationale Ordnung' als selbstverständlich angesehen wurde. Handel, Austausch und Kommunikation schienen gesichert."

Politik-Professor: "Europas Auftritte in Washington wirken hohl"

Gerade in Deutschland habe man verdrängt, dass "jede internationale Ordnung machtbasiert ist" , sagte Politikwissenschaftler Jäger. "Jetzt fällt diese Macht weg, weil die USA unter Trump diese Ordnung nicht mehr stützen wollen." Deshalb stünden die europäischen Staaten jetzt im Regen - "bis auf Ungarn, das sich Putin, China und Trump angedient hat" .

Die Europäer könnten in Washington zwar selbstbewusst auftreten. "Doch ist das hohl, weil ihnen die Grundlagen für internationale Macht fehlen" , meint Jäger. Doch das lasse sich korrigieren. Europa brauche Wirtschaftswachstum, um die finanzielle und technologische Kraft zu erwirtschaften, die eine militärische Ertüchtigung ermögliche. "Das geht unter Druck auch in wenigen Jahren."

Dafür müsse der politische Wille in den Mitgliedstaaten und die politische Führung in der EU ausgebaut werden, so Jäger. Ohne das wirtschaftliche Schwergewicht Deutschland klappe das aber nicht. "Ob das in Berlin verstanden wurde, ist die große Frage."

