WDR: In der kurzen Zeit seit der Amtsübernahme hat Trump bereits die Annexion von Grönland und des Panama-Kanals gefordert - und von Kanada, auch wenn das vielleicht ein Scherz war. Jetzt also auch noch Gaza?

Trümmerfeld Gazastadt

Denison: Gezielte Provokationen sind eine Spezialität von Donald Trump. Oft will er mit solchen Tabubrüchen nur von einem anderen Thema ablenken. Dazu muss er nur auf den Tisch hauen und sagen " Yes, we'll take it " - ob es dabei um Grönland oder Gaza geht, ist nicht weiter wichtig, sondern es geht um den Effekt. Die internationale Gemeinschaft ist zuverlässig empört und das Thema bekommt maximale Aufmerksamkeit.

WDR: Hatte Trump nicht versprochen, das internationale Engagement der USA zurückzufahren und Soldaten heimzuholen?

Denison: Die USA sind mittlerweile in aller Welt so stark engagiert und vernetzt, dass eine Rückkehr zum Isolationismus gar nicht mehr möglich ist. Wenn Trump damit droht, dass er die militärische Unterstützung für NATO-Partner einstellen wird, wenn sie zu wenig in ihre Verteidigung investieren, ist das unglaubwürdig. Dafür gäbe es auch im US -Kongress nie eine Mehrheit.

Aber er lenkt die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass Länder wie Deutschland erheblich weniger Geld für die eigene Sicherheit ausgeben als sie könnten und sollten.