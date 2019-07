Folgen der letzten trockenen Hitzewelle erst jetzt ersichtlich

Von heftigen Ernteausfällen wie im vergangenen Jahr sind die Bauern in NRW bislang verschont geblieben. Welche Schäden aber die trockene Hitzewelle im Juni angerichtet hat, das wird sich vor allem in den kommenden zwei Wochen zeigen. Bis dahin steht nämlich die wichtige Winterweizen-Ernte an.

Schäden erwartet

" Man kann davon ausgehen, dass die anhaltende Hitze schon Spuren hinterlassen hat ", sagt Bernhard Rüb, Sprecher der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Denn während der heißen Tage habe das Korn gerade seinen Bauch ausgeformt. " Auch Hagelschäden könnte es gegeben haben, aber nur punktuell. "