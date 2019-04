Die lange Trockenperiode sorgt bei den Feuerwehren in NRW für höchste Alarmbereitschaft: Am Dienstagmorgen (23.04.2019) mussten die Helfer einen Waldbrand am Essener Baldeneysee löschen. Am Vortag hatte in Hamminkeln (Kreis Wesel) ein Moorstück Feuer gefangen. Hinzu kommen zahlreiche größere und kleinere Löscheinsätze in NRW am Osterwochenende - Böschungen, Hecken und Grasland gingen in Flammen auf.