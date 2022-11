Triage: Bundestag entscheidet über Gesetzentwurf

Wie ist die Triage bisher geregelt?

Bisher gab es für den Triage-Fall nur Empfehlungen von medizinischen Fachgesellschaften. Und die lauten: Es bekommt der Corona-Patient ein Bett oder eine Beatmungsmaschine, der nach ärztlicher Untersuchung die bessere Erfolgsaussicht hat. Das Problem daran: Dadurch bestehe das Risiko, dass die Überlebenschance bei Menschen mit Behinderung sachlich falsch eingeschätzt werden könnte. Und dann würden im Zweifel Nicht-Behinderte in der Intensiv-Versorgung vorgezogen werden. Und das verstieße gegen das Grundgesetz, da kein Menschen mit Behinderung benachteiligt werden darf.

Wie soll die Triage künftig geregelt sein?

In der Theorie soll es künftig so ablaufen: Wenn es zum Äußersten kommt - also nicht alle Patienten intensivmedizinisch betreut werden können, dann dürfen bei der Entscheiung, wer behandelt wird, nur noch Kriterien eine Rolle spielen, die lauten: Wer hat jetzt gerade in diesem Moment die höchste, aktuelle und kurzfristige Chance zu überleben. Keine Rolle spielen dürften dann Kriterien wie etwa: Behinderung, Alter, Gebrechlichkeit.

An dem Triage-Gesetz-Entwurf mitgearbeitet hat Janosch Dahmen. Er ist gesundspolitischer Sprecher der Grünen und sagt, es sei niemandem leicht gefallen, "hier einfach mal irgendeine gesetzliche Regelung aufzuschreiben".

"Wir haben sehr viele Dinge geprüft, miteinander abgewogen und jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt, der im Parlament zur Abstimmung steht, der all den unterschiedlichen Perspektiven und Bedenken ausgewogen Rechnung trägt und hoffentlich für den unwahscheinlichen Fall eine gute Leitschnur für Ärzte sein kann.“ Janosch Dahmen, Gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen

Was sagen die Kritiker?

Sozialverbände und Behindertenverbände sagen, in diesem Entwurf müssten die Ärzte über etwas entscheiden, was sie überfordere. Man brauche objektivere Kriterien, wie: Wer zuerst da ist, wird zuerst behandelt, oder eine Art Losverfahren. Sozialverbände etwa sagen, durch diese neuen Regeln müssten Ärzte über etwas entscheiden, was sie überfordere. Man brauche objektive Kriterien, also etwas: Wer zuerst da ist, wird zuerst behandelt, oder sogar eine Art Losverfahren.

Intensivmediziner kritisieren, dass die sogenannte Ex-Post-Triage gestrichen werden soll. Dann dürften Ärzte etwa die künstliche Beatmung eines Patienten abbrechen, zugunsten eines anderen mit besserer Überlebenschance. Das könne zu tragischen Situationen führen. Also: Ärzte-Vertreter sind unzufrieden mit dem neuen Gesetz - das wiederum bereitet dem Behinderten-Beauftragten von Bund und Ländern, Jürgen Dusel, Sorgen:

Wenn Ärzte-Vertreter sagen, dass die neuen Regelungen aus medizinischen Kriterien schwer oder gar nicht umzusetzen sind, habe ich Bedenken, ob wir mit diesem Gesetz das Ziel, nämlich dass in solchen Entscheidungen Menschen mit Behinderungen nicht diskriminiert werden, erfüllen können. Jürgen Dusel, Behinderten-Beauftragter von Bund und Ländern

Deswegen ist es aus seiner Sicht wichtig, dass so schnell wie möglich überprüft wird, wie das Gesetz wirkt - und bei dieser Überprüfung müssten unbedingt auch Menschen mit Behinderungen und ihre Interessenvertretungen beteiligt werden.

Betroffenen-Verbände finden die geplanten Triage-Regelungen auch nicht gut. Sie sagen, jedes Leben sei gleich viel wert - daher sollten Ärzte in der Extrem-Situation nicht entscheiden müssen, welcher Patient fiter sei und gerettet werden dürfe.