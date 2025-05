"Die junge Generation in Deutschland steht unter enormem Druck - und bleibt dennoch bemerkenswert hoffnungsvoll." Das ist das Fazit der achten Trendstudie "Jugend in Deutschland", die am Dienstag vorgestellt wurde. Für die repräsentative Studie wurden rund 6.000 Personen im Alter von 14 bis 69 Jahren befragt - also drei Generationen.

Dabei ging es unter anderem auch um das Thema Arbeit und Beruf. Das Ergebnis mit Blick auf die junge Generation ist bemerkenswert: Trotz Wirtschaftskrise und politischer Unsicherheit blickt die Mehrheit der jungen Befragten (65 Prozent) zufrieden auf ihre persönliche Zukunft. Das zeigt sich auch in ihrer Leistungsbereitschaft.

Junge Generation führt bei Vollzeit-Jobs