Hilfe gegen Armut: Alle Tafeln treffen sich in Köln

Mitarbeiter der Tafeln in Deutschland treffen sich von Donnerstag an (06.06.2019) in Köln. Die Helferinnen und Helfer der gemeinnützigen "Tafel Deutschland e.V." reden über aktuelle Herausforderungen. Das Treffen dauert drei Tage bis Samstag (08.06.2019). 700 Mitarbeiter der mehr als 940 gemeinnützigen Organisation wählen einen neuen Vorstand auf ihrem Mitgliedertreffen. NRW ist der größte Landesverband mit fast 170 Tafeln.

Immer mehr Menschen brauchen Hilfe

Auf dem so genannten Bundestafeltreffen in Köln geht es um die Zukunft und die Rolle der Tafeln auf dem Hintergrund wachsender Armut in Deutschland. Thema ist auch die große Menge von Lebensmitteln, die im Müll landet. Die Tafeln sammeln Lebensmittel bei Firmen ein, die kurz vor dem Ablaufdatum sind und verteilen sie an sozial Benachteiligte.

Man müsse sich vielmehr darüber Gedanken machen, warum Lebensmittel überhaupt im Container sind. Da gehe es um unser Konsumverhalten, sagt der Bundesvorsitzende der Tafeln Jochen Brühl. Die Justizminister der Länder beschäftigen sich seit Mittwoch in Lübeck unter anderem mit der Frage, ob die Entnahme von Lebensmitteln aus Müllcontainern vor Supermärkten künftig straffrei sein soll.