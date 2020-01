Abschied von Guntram Schneider - Trauerfeier in Dortmund

Schneider war am 3. Januar im Alter von 68 Jahren gestorben. In der Regierung von SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft war er von 2010 bis 2015 für Arbeit, Soziales und Integration zuständig. Zuvor hatte er den Deutschen Gewerkschaftsbund in NRW geführt. In seinem Geburtsort Gütersloh wird Schneider am Freitag dann im engsten Familienkreis beigesetzt.