An welchen Kliniken in NRW werden Organe transplantiert?

Es gibt neun Transplantationszentren in NRW, die für die Übertragung von Spenderorganen zugelassen sind: In Aachen, Bad Oeynhausen, Bochum, Bonn, Düsseldorf, Essen, Münster sowie zwei in Kölner Kliniken. Allerdings haben sich die Kliniken spezialisiert; nicht jedes Zentrum transplantiert alle Organe. Lungentransplantationen gibt es beispielsweise nur in Bad Oeynhausen, Essen und Münster.