Beispiel Duisburg

Die Polizei rechnet damit, dass sie teilweise Straßen sperren muss, um die Konvois passieren zu lassen. In Duisburg führt die Zugstrecke unter anderem über die Friedrich-Ebert-Straße, den Willy-Brandt-Ring, und die Düsseldorfer Landstraße. In diesen Bereichen kann es daher zu erheblichen Verkehrsstörungen kommen, so die Polizei Duisburg.

Im Kreis Mettmann starten die Traktorfahrer in Ratingen in Richtung Düsseldorf-Messe und von dort nach Essen. Möglicherweise gibt es Probleme im gesamten Kreis, so die Polizei. Die Kreispolizeibehörde hat ein Bürgertelefon geschaltet (02104-982-1020).