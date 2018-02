Mehr ausländische Touristen in NRW

In den ersten elf Monaten des Jahres 2017 hat die Hotelbranche in Nordrhein-Westfalen gute Geschäfte gemacht. Wie Tourismus NRW in Düsseldorf am Samstag (17.02.2018) mitteilte, gab es 47,8 Millionen Übernachtungen von Touristen - ein Plus von 3,8 Prozent.

Mehr Besucher aus dem Ausland

Mit dem Zuwachs habe Nordrhein-Westfalen deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt gelegen. Vor allem bei den ausländischen Gästen in NRW habe das Plus noch deutlich höher gelegen (5,4 Prozent): Insgesamt übernachteten 10,1 Millionen ausländische Touristen in NRW-Hotels.

Besonders gefragt bei den Reisenden seien die Region rund um Köln, sowie das Sauerland und die Eifel gewesen. Bei den Übernachtungen lag NRW hinter Bayern und Baden-Württemberg im Bundesvergleich auf dem dritten Rang.