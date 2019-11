Heimaturlaub gegen den Klimawandel

In Zeiten des Klimawandels sind viele Urlauber bereit, auf eine Flugreise zu verzichten, um stattdessen in Deutschland Urlaub zu machen.

Die Folgen des Klimawandels sind allerdings auch schon in der Eifel zu spüren, eine der Haupt-Touristenattraktionen leidet darunter: der Nationalpark. Die Nadelwälder sind stark angegriffen vom Borkenkäfer, der sich bei höheren Temperaturen besser ausbreiten kann.

Im Hohen Venn, das mit seinen Hochmoor-Flächen auch viele Besucher anzieht, sind bestimmte Tier- und Pflanzenarten bedroht, die den Temperaturanstieg nicht überleben könnten.

Ferienpark in Heimbach lockt Touristen

Viele Touristen, die es nicht unbedingt nur in die Natur zieht, machen in einem Ferienpark in Heimbach Urlaub. Dort kann man Angebote in der Anlage wahrnehmen.



Der Park ist 2012 eröffnet worden und hat dafür gesorgt, dass sich die Zahl der Übernachtungen in der Rureifel innerhalb von zwei Jahren fast verdoppelt hat auf knapp 400.000 im Jahr.

Eifel braucht mehr Angebote im Winter

Es fehlt aber immer noch an Angeboten im Winter, denn beliebte Aktivitäten wie Rursee-Schifffahrten oder Railbiken im Hohen Venn enden schon im November. Die kleine Stadt Monschau ist das ganze Jahr über ein Touristenmagnet. Andere Eifelgemeinden müssen sich noch stärker überlegen, wie sie sich für Touristen winterfest machen können.