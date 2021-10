Social Media-Phänomen: Sind Tourette-Videos ansteckend?

Deutliche Zunahme der Patienten in Spezialkliniken

Unwillkürliche Grimassen können ein Symptom für das Tourette-Syndrom sein

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie registrieren auf das Tourette-Syndrom spezialisierte Kliniken in der ganzen Welt eine deutliche Zunahme an jungen Patienten mit komplexen motorischen oder vokalen Tics. Teilweise habe sich die Zahl der neuen Patienten innerhalb von kürzester Zeit verzehnfacht, berichten Ärzte in medizinischen Fachzeitschriften. Betroffen seien vor allem junge Mädchen im Alter zwischen zwölf und 25 Jahren.

Ärztin spricht von "Massenhysterie"

Kirsten Müller-Vahl, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, spricht bei Youtube von einer " Massenhysterie ". Scheinbar hätten sich viele junge Mädchen beim Ansehen von Tourette-Content im Internet " infiziert " und selbst Tics entwickelt. " Es war von Beginn an klar, dass es kein Tourette ist. " Es handle sich vielmehr um eine " funktionelle Störung " - damit umschreiben Ärzte körperliche Beschwerden, deren Ursache auch nach intensiver medizinischer Diagnostik nicht zu ermitteln ist.

Viele der Patientinnen litten offenbar nicht unter individuellen Tics, sondern hätten exakt jene Symptome entwickelt, die sie zuvor bei anderen Betroffenen im Internet gesehen hätten, heißt es in der Fachzeitschrift "Movement Disorders". Hintergrund seien meist andere psychische Störungen, wie zum Beispiel eine depressive Phase im Zusammenhang mit dem Corona-bedingtem "Lockdown". Das hat auch Müller-Vahl beobachtet: Vokale Tics wie unkontrolliertes Fluchen seien bei echten Tourette-Betroffenen extrem selten, treten bei den neuen Patientinnen aber überdurchschnittlich oft auf.