24-Jähriger in Siegburger Diskothek erstochen

Offenbar waren in der Siegburger Diskothek Klangfabrik gegen halb drei morgens vier Personen in einen Streit geraten. Bei der Auseinandersetzung wurde ein 24-jähriger Mann tödlich verletzt. Ein 28-Jähriger wurde bei der Messerstecherei schwer verletzt. Er liegt im Krankenhaus, sei aber nach Angaben der Polizei nicht in Lebensgefahr.

Polizei sucht dringend Zeugen

Die genaueren Umstände der Messerstecherei sind noch unklar. Nach den anderen beiden Tatbeteiligten wird laut Polizei aktuell gefahndet. Im Laufe des Tages will die Bonner Staatsanwaltschaft weitere Details mitteilen. Außerdem sucht die zuständige Polizei in Bonn Zeugen des Vorfalls.

