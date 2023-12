Wohnungsbrand in Dortmund endet tödlich

In einem Mehrfamilienhaus in Dortmund-Eving ist am zweiten Weihnachtsfeiertag am Morgen ein Feuer ausgebrochen. Obwohl Rettungskräfte zunächst eine Person aus der Brandwohnung im Dachgeschoss bergen konnten, verstarb sie noch im Rettungswagen, wie die Feuerwehr mitteilte. Ob es sich dabei um einem Mann oder eine Frau handelt, konnte die Feuerwehr Dortmund am Mittag noch nicht sagen. Die übrigen Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen.

Die anderen Wohnungen des Hauses wurden mit einem Hochleistungslüfter gelüftet. Die Bewohner konnten mittlerweile in ihre Wohnungen zurückkehren. Jetzt hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Straße über Stunden gesperrt

Die Evinger Straße, eine wichtige Verbindungsstraße zwischen Dortmund und Lünen, musste für über eine Stunde gesperrt werden, auch für den Stadtbahnverkehr.

Unsere Quellen: