Totensonntag: Weihnachtsmärkte in NRW geschlossen

Am Ewigkeits- oder Totensonntag (25.11.2018) endet das Kirchenjahr mit dem Andenken an die Verstorbenen. Die Weihnachtsmärkte in Nordrhein-Westfalen bleiben an diesem Tag geschlossen. Dass einige Märkte wie etwa in Essen, Düsseldorf, Dortmund, Bochum und Paderborn bereits vor dem Totensonntag ihre Pforten öffneten, sehen Kirchenvertreter kritisch.