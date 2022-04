40 Jahre "Tote Hosen": Wie die Düsseldorfer Punker Weltstars wurden

Ab 2006 legen die "Toten Hosen" eine längere Pause ein. Campino widmet sich in dieser Zeit verstärkt der Schauspielerei. Er tritt in Berlin als Mackie Messer in der "Dreigroschenoper" auf und spielt im Film "Palermo Shooting" von Wim Wenders (Foto) die Hauptrolle. Erst 2008 kehrt die Band zu ihren Wurzeln - also ins Studio und auf die Bühne - zurück.