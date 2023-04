Tornados in den USA: So zerstörerisch waren die Wirbelstürme

Häufung von Wirbelstürmen

Ein durch den Tornado zerstörtes Haus

Auch in Indiana, Mississippi, Alabama und Delaware kamen Menschen bei den Unwettern ums Leben. In der Kleinstadt Belvidere im Bundesstaat Illinois stürzte bei einem schweren Unwetter während eines Konzerts das Dach eines Theaters teilweise ein. Mindestens ein Mensch wurde laut Medien getötet, Dutzende weitere verletzt. Nach Angaben der Behörden befanden sich 260 Menschen in dem Theater.

Erst vor einer Woche gab es einen Tornado in den Bundesstaaten Mississippi und Alabama, auch da waren 26 Menschen ums Leben gekommen. Laut Experten können häufigere Naturkatastrophen in den USA durch den Klimawandel begünstigt werden. Schon für den kommenden Dienstag warnen Wetterexperten in den USA vor den nächsten gefährlichen Unwettern.