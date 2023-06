Im Video: Tornado wütet im US-Bundesstaat Indiana

Nur wenige Sekunden dauert das Ereignis, die Folgen sind aber teils schwer. Zerstörte Häuser und durch die Luft geschleuderte Trümmer sind das Ergebnis des Tornados in Greenwood, der auf einem Handyvideo zu sehen ist. Der Sturm, der über Teile Indianas zog, hatte mindestens einen Toten zur Folge. Es gab mehrere Tornado-Warnungen für unterschiedliche Orte in der Region.

Viele Tornados in den USA

Die USA sind der Boxball der Welt, was schwere Unwetter betrifft. Zwei Ozeane, der Golf von Mexiko, die Rocky Mountains, ins Wasser ragende Halbinseln wie Florida, aufeinander prallende Sturmfronten und der Jetstream - das alles verbindet sich und fördert massive Wetterauswüchse.

Das macht die Vereinigten Staaten mit Abstand zum globalen Spitzenreiter, was Tornados und andere schwere Stürme betrifft. Gut zu beobachten war das bei der jüngsten verheerenden Tornado-Serie in Teilen der USA: Trockene Luft aus dem Westen stieg über den Rocky Mountains auf und prallte in warme, feuchte Luft aus dem Golf von Mexiko. Und alles passierte entlang eines stürmischen Jetstreams in großer Höhe. Im Schnitt gibt es in den USA etwas über 1.000 Tornados pro Jahr.

Tornados auch in Deutschland

Auch in Deutschland kommt es immer wieder zu Tornados. Im vergangenen Jahr wütete ein Tornado in Lippstadt. Im Mittel gibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zwischen 2001 und 2022 jährlich etwa 47 Tornados in Deutschland, die meisten in der Zeit zwischen Mai und August. Davon sind etwa 17 sogenannte Wasserhosen, die über Gewässern entstehen. Eine Zunahme der Tornado-Zahlen in den letzten Jahren ist allerdings nicht zu beobachten.