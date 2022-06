Mann erschlägt 23-Jährigen in Düsseldorf mit Eisen-Poller

Passanten hatten in der Nacht zu Samstag beobachtet, wie ein Mann im Bereich des Ratinger Tors in der Düsseldorfer Altstadt mit einem schweren Begrenzungspoller aus Guss auf einen jungen Mann einschlug. Das berichtet die Polizei. Der 23-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch am Tatort starb.

Der 55 Jahre alte Tatverdächtige ist laut Polizei ohne festen Wohnsitz. Er konnte nach einem Fluchtversuch festgenommen werden. Das 23-jährige Opfer hatte seinen Wohnsitz in Bayern. Jetzt haben die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Polizei Düsseldorf die Ermittlungen aufgenommen.