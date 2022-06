Mann in Dortmund tötet offenbar seine Frau und dann sich selbst

Laut Polizei hat ein 56 Jahre alter Mann am Samstagmorgen die Polizei gerufen und um Hilfe gebeten. Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen, ließ sie der Mann ins Haus. Während die Beamten sich im Treppenhaus aufhielten, stürzte er sich aus einem Fenster seiner Wohnung und starb noch vor Ort.

Ehefrau stirbt im Krankenhaus

In der Wohnung fanden die Beamten die 42 Jahre alte Ehefrau des Mannes schwer verletzt im Schlafzimmer. Trotz sofortiger ärztlicher Behandlung starb sie wenige Stunden später in einem Dortmunder Krankenhaus an den Folgen ihrer Verletzungen.

Womöglich psychische Probleme