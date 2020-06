"Langsam reicht's": Reaktionen auf den Fall Tönnies

Nach der Corona-Masseninfektion im Schlachtbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück wächst die Kritik an dem Unternehmen. Mehr als 650 Mitarbeiter waren bis Mittwochabend (17.06.2020) positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Alle 6800 Mitarbeiter werden nun unter Quarantäne gestellt. Der Kreis Gütersloh hat vorsorglich alle Schulen und Kitas auf Notbetreuung runtergefahren.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU )

" Das hat nichts mit Lockerungen zu tun, sondern mit der Unterbringung von Menschen in Unterkünften und Arbeitsbedingungen in Betrieben ", sagte NRW -Ministerpräsident Armin Lascht (CDU) zu den neuen Corona-Fällen bei Tönnies.

Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU)

" Die Mitarbeiter von Tönnnies sind in aller Regel nicht in Sammelunterkünften untergebracht ", sagte der Landrat des Kreises Gütersloh, Sven-Georg Adenauer (CDU) am Donnerstag (18.06.2020) dem WDR . " Ich glaube nicht, dass hier das Problem liegt. "