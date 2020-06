Kommentar: Für Tönnies ein Unfall, für die Region ein Desaster

Wieder ein Schlachthof, wieder ein Corona-Ausbruch unter Billiglöhnern, diesmal aus Polen und Rumänien. Und wieder dieses geheuchelte: Wir können uns das gar nicht erklären, wir haben doch alles getan, damit das nicht passiert.

Lokaler Ausbruch, herber Rückschlag

Mittlerweile sind es fast 700 Corona-positiv getestete Schlachthof-Arbeiter bei Tönnies. 7000 Beschäftigte und deren Familien sind in Quarantäne. Schulen und Kitas mussten geschlossen werden. Ein lokal begrenzter – das ist richtig – aber trotzdem herber Rückschlag bei all den Bemühungen, das Virus in den Griff zu bekommen.

Lohndumping als Geschäftsmodell

Stefan Lauscher, WDR Landespolitik

Und nein: Das, was bei Tönnies passiert ist, ist eben kein Unfall. Das ist ein systemisches Problem. Der Fall Westfleisch hat uns das gezeigt. Der Fall Groenlo an der niederländisch-deutschen Grenze auch. Und Tönnies wird nicht das letzte Corona-Desaster in der Fleischindustrie bleiben, wenn politisch nicht endlich grundsätzlich durchgegriffen wird.

Werkverträge mit armen Schluckern aus Südosteuropa, Billiglöhne, die Auslagerung von Wohnunterbringung und Arbeiter-Transporten an dubiose Sub- und Subsub-Unternehmer: das ist schlicht das Geschäftsmodell dieser Fleischriesen. Und ohne das gibt es keine Billigpreise an der Supermarkttheke.