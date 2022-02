Rollator-Fahrerin in Bielefeld von Stadtbahn erfasst

Stand: 12.02.2022, 17:13 Uhr

Eine Rollator-Fahrerin ist am Samstag in Bielefeld von einer Stadtbahn erfasst worden. Dabei erlitt die 54-Jährige so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.