Außerdem müsse man junge Fahrer, die überproportional häufig an tödlichen Unfällen beteiligt seien, darauf hinweisen, dass sie die Möglichkeit haben, sich bereits mit 17 ans Steuer zu setzen – in Anwesenheit einer Begleitperson. " So kann man früh Fahrpraxis erwerben ", sagt Julia Fohmann. " Das führt auf jeden Fall zu mehr Sicherheit. "