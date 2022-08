Vor 15 Jahren wurde die 14 Jährige Hannah aus Königswinter ermordet

Hannahs Grab in Oberdollendorf ist ein Ort der Erinnerung.

„Hannah“ steht auf einem Stern, den ein Engelchen hält. Jemand hat es unter die Steele in Oberdollendorf gelegt. Sie ist aufgestellt worden, um an Hannah zu erinnern. Hierher kommt auch ihr Vater Volker Wiedeck immer wieder. „Wir kommen zurecht“ , sagt er. „Aber immer wieder, wenn die Familie zusammen kommt wird klar: Hannah fehlt.“

Fünf Tage Suche nach Hannah

Seine lebensfrohe Tochter war 14, als jemand ihr Leben auslöscht. Hannah war an dem Tag bei ihrem Freund in Thomasberg, stieg aus der Linie 66 aus, wollte nach Hause – nur 300 Meter entfernt. Dort kam sie nie an.

Freunde, Bekannte, die Familie und die Polizei suchten nach ihr. Fünf Tage lang. Dann fand die Polizei eine weibliche Leiche und schnell war klar: Es ist Hannah.

Hannah war ein Zufallsopfer

Der Täter hatte sie abgefangen und zu einem nahgelegenen Autohaus gezerrt, in dem er arbeitete. In einem Bus vergewaltigte und ermordete er sie. Es war ein damals 25 Jähriger. „Er war homosexuell und wollte an dem Tag mal wissen, wie es mit einer Frau ist,“ sagte später Staatsanwalt Fred Apostel.

Aus etwas furchtbarem etwas Gutes werden lassen

Für ihre Eltern und die beiden Schwestern von Hannah ein Albtraum, der nie endet. Aber die Familie hält zusammen. „Wir haben uns immer unsere Handlungsfähigkeit erhalten“ , sagt ihr Vater. Um aus dem Schrecklichen etwas Gutes werden zu lassen hat er die „Hannah-Stiftung“ gegründet. Die fördert das Projekt: „Mein Körper gehört mir“ . Es ist ein Stück der Theaterpädagogischen Werkstatt, dass an Schulen aufgeführt und besprochen wird als Prävention gegen sexuellen Missbrauch.

Die Kinder sollen wissen, dass es Menschen gibt, die schreckliche Dinge tun. „Die wichtigste Botschaft ist, dass sie sich sofort Hilfe holen sollen und dass es niemals ihre Schuld ist“ , sagt Linda Klein, Schauspielerin bei der theaterpädagogischen Werkstatt.

Manche Kinder berichten erst nach Jahren dass sie missbraucht wurden

Offenbar ist das Projekt erfolgreich. An der Bernhardschule in Bonn hat vor einiger Zeit ein Kind nach dem Theaterspiel einer Lehrerin von sexualistierter Gewalt berichtet.

Die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt unterstützt Betroffene, Bezugspersonen und Fachkräfte bei sexualisierter Gewalt aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis.

Kein Einzelfall. Bei der Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt melden sich immer öfter Betroffene. Schon zweimal konnten die Mitarbeiterinnen dazu beitragen, dass ein Täter verurteilt wurde. Und manchmal wenden sich junge Erwachsene an die Beratungsstelle und berichten, dass sie früher mal das Theaterstück gesehen haben, sich aber erst jetzt trauen, darüber zu reden.

Für Hannahs Vater sind solche Nachrichten ein Hoffnungsschimmer. Eins glaubt er ganz fest: Hannah würde das mit der Stiftung gefallen.

