Nicht nur im Iran, auch in Saudi-Arabien ist die Zahl der Hinrichtungen nach einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International massiv gestiegen. Für Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) war dies bei ihrem Besuch dort Grund genug, zumindest am Rande die Einhaltung von Menschenrechten anzumahnen. Ein heikles Thema. Später, vor der Kamera, äußerte Baerbock indes kaum Kritik an ihren Gastgebern.

Wie oft wurde denn laut Amnesty International 2022 die Todesstrafe verhängt?

Laut Amnesty International gab es 2022 mindestens 883 Hinrichtungen in 20 Ländern – das ist der höchste Stand seit fünf Jahren. Der Anstieg ist nach der vorliegenden Dokumentation vor allem auf Entwicklungen im Nahen Osten und in Nordafrika zurückzuführen. Die Zahl der erfassten Hinrichtungen im Iran sei von 314 im Jahr 2021 auf 576 im Jahr 2022 gestiegen.