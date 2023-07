Tödliche Unfälle auf Landstraßen: Ein Tempolimit könnte helfen

Ein Blick zurück: Es ist Anfang Juli, zwei Schwestern wollen mit ihren E-Bikes vom Reitunterricht nach Hause und radeln über die Landstraße 57 in Wachtberg bei Bonn. Eine Autofahrerin erfasst die beiden frontal - die 17-Jährige stirbt, ihre Schwester wird schwer verletzt. Auf der Landstraße 57 gibt es keinen Radweg, kein Tempolimit. Was viele Bewohner von Wachtberg in Rage bringt.

" Man hat manchmal das Gefühl, das wird in Kauf genommen. Man macht erst was, wenn ein Unfall passiert ", empört sich ein Bewohner gegenüber dem WDR . Und das dürfe einfach nicht sein. Ein anderer sagt: " Das bewegt alle sehr, gerade weil wir eine kleine Gemeinde sind, man die Leute zum Teil persönlich kannte. Jeder denkt jeden Tag daran. "