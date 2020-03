Nach dem Tod des unschuldig inhaftierten Syrers Amad A. reißt die Kritik an den beteiligten Behörden nicht ab. Die Anwälte von Amad A.s Eltern gehen weiterhin von einem Polizeiversagen aus.

Amad A. war im Juli 2018 wegen eines Haftbefehls eingesperrt worden, der für den dunkelhäutigen Amedy G. aus Mali galt. Der hellhäutige Amad A. saß dann wochenlang in Kleve unschuldig im Gefängnis. Dann brach in seiner Zelle Feuer aus, laut Gutachter vom Syrer selbst gelegt. Dabei erlitt der 26-Jährige so schwere Verbrennungen, dass er im September 2018 in einer Klinik starb.