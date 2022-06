Wasser sparen im Alltag: Fünf einfache Tipps

Deutschland leidet weiter unter der anhaltenden Trockenheit. In manchen Regionen, vor allem in der Mitte Deutschlands, warnen die Behörden bereits vor Wasserknappheit. Auch in einigen Kommunen in NRW steht die Trinkwasserampel auf gelb. So wurden beispielsweise im Mühlenkreis die Verbraucher aufgefordert, sparsam mit der Ressource umzugehen. Demnach sollte auf das Befüllen von Pools und das Bewässern des Gartens verzichtet werden.

Experten warnen außerdem davor, Wasser aus natürlichen Vorkommen zu entnehmen. Denn infolge des trockenen Wetters sei auch der Grundwasserspiegel besorgniserregend niedrig, sagen Klimaforscher. Im hessischen Landkreis Fulda wurde Privatleuten die Entnahme aus Seen, Flüssen und Bächen zur Bewässerung deshalb untersagt.

Tipps zum Wassersparen im Alltag

Jeder Mensch in Deutschland verbraucht im Durchschnitt mehr als 120 Liter Wasser am Tag. Der geringste Anteil davon wird zum Trinken verwendet. Wir haben fünf Tipps zum Wassersparen im Alltag zusammengestellt, mit denen jeder einen Beitrag leisten und ganz nebenbei auch noch den Geldbeutel entlasten kann.