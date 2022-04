Osterferien in NRW: Tipps für Ausflüge mit Kind und Kegel

Ferkel gucken im Tiergarten Kleve

Und Tiere gucken geht natürlich auch immer in den Ferien. Wer nicht gleich in die großen Zoos zum Beispiel nach Köln, Duisburg, Gelsenkirchen oder Krefeld will, kann mit den Kindern auch einen kleineren Tierpark ansteuern. Im Tiergarten Kleve gibt es Nachwuchs bei den Bentheimer Landschweinen, sechs süße Ferkel können bestaunt werden.

Außerdem gibt es in vielen Regionen schöne Wildparks. In Dormagen den Tannenbusch, in Düsseldorf den Grafenberger Wald.