Frühjahrsmüdigkeit: Das kann ich dagegen tun

Die gute Nachricht vorweg: Medizinisch gesehen gilt Frühjahrsmüdigkeit nicht als Krankheit, sondern lediglich als Befindlichkeitsstörung. Dennoch können die Symptome in Einzelfällen durchaus spürbar sein: Neben Schläfrigkeit am Tag und Schlafstörungen in der Nacht können auch Kreislaufprobleme, Gereiztheit oder Kopfschmerzen dazu gehören.

Die Ursache: "Im Frühjahr werden aufgrund der wärmeren Temperaturen und der erhöhten Lichtintensität mehr Endorphine und andere Hormone ausgeschüttet“ , sagt Schlafmediziner Peter Young. Diese führen zu einer erhöhten Aktivität, aber eben auch zu einer intensiveren Erschöpfung.