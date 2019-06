Strenge Bauvorschriften

Doch die Sache hat einen Haken. In NRW braucht man einen legalen Stellplatz für das Wohnhaus und das bedeutet meist Baugrund - angeschlossen an Strom und Kanalisation. Geeignete Flächen sind äußerst selten. Meistens scheitert der Traum vom Tiny House an Bauvorschriften. Selbst wenn ein guter Freund mit großem Grundstück helfen will: Die NRW -Bauordnung lässt in der Regel das Tiny House auch im Garten nicht zu.

Selbst dort, wo es keinen Bebauungsplan gibt, zum Beispiel in einer Baulücke, müsse das Minihaus von der Kommune erlaubt werden. " Wenn links und rechts dreigeschossige Häuser sind, kriegen sie ihr Tiny-House nicht genehmigt ", erklärt Gerald Kampert, Stadtplaner in Dortmund.

Tiny-House im Garten: Meist nicht erlaubt

Und das schnuckelige Holzhäuschen am Waldrand oder See? Das gäbe es nur in Hochglanzzeitschriften. " Im Außenbereich herrscht Bauverbot. " Selbst auf dem Campingplatz darf man nicht dauerhaft im Tiny House wohnen. Hier wäre das Minihaus nur als Zweitwohnsitz erlaubt.

Erste Tiny House-Siedlung in Dortmund

Dennoch ist die Idee vom Wohnen auf kleiner Fläche nicht ganz vom Tisch. Dortmund zum Beispiel plant die erste Siedlung für 50-Quadratmeter-Häuser. In frühestens drei Jahren könnte die städtische Fläche - ein ehemaliger Sportplatz - erschlossen sein, so der Stadtplaner. Dort könnte man auch ein Tiny House hinstellen. Auch in Warendorf und Nordkirchen gibt es ähnliche Pläne.