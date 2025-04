Eine solche Treppe wie die in Lissabon dürfte es hier in Deutschland eigentlich nicht geben. Denn Treppen und Geländer werden in Deutschland nach der DIN-Norm "DIN 18065 Gebäudetreppen" geplant und errichtet. DIN-Normen werden vom Deutschen Institut für Normung e. V. (DIN) festgelegt, einer unabhängigen Plattform für Normung und Standardisierung in Deutschland und weltweit.

"DIN 18065 Gebäudetreppen" ist in den meisten Bundesländern in der Liste der technischen Baubestimmungen enthalten. Diese technischen Baubestimmungen gelten nicht als Empfehlung, sondern sie sind rechtskräftig und müssen von den jeweiligen Behörden der Bauaufsicht beachtet werden. Ergänzt wird die DIN-Norm durch die Landesbauordnungen. Widerspricht sie dieser, dann gilt primär die Landesbauordnung.

Doch was heißt eigentlich "genormt"? Und woran liegt es, dass man manche Treppen als angenehmer empfindet, als andere?

Viele Regeln für "genormt"

Nach DIN 18065 sind unter anderem auch die " Grenzmaße für nutzbare Treppenlaufbreite, Treppensteigung, Treppenauftritt " festgeschrieben. Je nach Gebäude und Art der Treppe variieren die Werte hier leicht.

Für baurechtlich notwendige Treppen in Gebäuden im Allgemeinen gilt: Der Auftritt einer Stufe muss eine Tiefe von mindestens 26 und maximal 37 cm haben. Die Höhe der Stufe muss zwischen 14 und 19 cm liegen. Und die nutzbare Laufbreite muss mindestens 100 cm betragen.

Aber es gibt noch eine Vielzahl weiterer Regeln für Treppen: Die lichte Treppendurchgangshöhe, also die Kopfhöhe bei allen Treppen, muss mindestens 200 cm betragen. Nach maximal 18 Stufen muss ein Podest kommen. Und es macht auch einen Unterschied, wo die Treppe sich befindet: Für eine Treppe in einem Kaufhaus gelten zum Teil andere Regeln, als für die Treppe in einem Wohnhaus.

Die Schrittmaßregel

Die Schrittmaßregel ist für die Bequemlichkeit einer Treppe am wichtigsten. Jede Treppenstufe setzt sich aus dem Auftritt und der Steigung zusammen. Das Steigungsverhältnis einer Treppe ist mit der Schrittmaßregel zu planen. Die Regel lautet:

2 s (Setzstufe) + a (Auftrittstiefe einer Trittstufe) = 630 mm

Das bedeutet: Zweimal die Höhe einer Stufe plus die Tiefe des Auftritts der Stufe muss insgesamt 63 cm ergeben. Die 63 cm ergibt sich aus der Schrittlänge des Menschen. Die Regel geht von einer Schrittlänge von 59 bis 65 cm aus.

Aus dem Schritt gekommen

Im Video der Nutzerin Ballischrott ist zu erkennen, dass die Treppe einen sehr breiten Auftritt und eine sehr geringe Steigung besitzt.

Sie entspricht wahrscheinlich nicht der Schrittmaßregel, wodurch die Nutzerin beim Abstieg der Treppe aus dem Schritt kommt - und das ist dann " nervig ".

