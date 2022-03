TikTok ist zum WarTok geworden

TikTok hat über eine Milliarde regelmäßig aktive Nutzer weltweit und ist damit zweifellos neben Facebook und Instagram eine der führenden Plattformen. Auf TikTok posten vor allem junge Menschen Videos - und schauen sich die anderer User an. Normalerweise stehen Spaß, Sport, Unterhaltung und Albernheiten im Vordergrund.

TikTok zeigt Kriegsalltag in der Ukraine

Doch das hat sich seit dem Krieg in der Ukraine geändert. Der kriegerische Konflikt ist Thema auf der Plattform. Es gibt jede Menge Bilder aus erster Hand zu sehen - gedreht von Menschen in der Ukraine, auch von Soldaten. Auf diese Weise wollen die Ukrainer mit der Welt sprechen.

Ein prominentes Beispiel ist Alina Volik. Die 18-Jährige aus Saporischschja ist nur eine von vielen Menschen aus der Ukraine, die regelmäßig auf TikTok Videos posten. Vor dem Krieg hatte sie 22.000 Follower - heute sind es 78.000. Alina zeigt den Menschen auf TikTok, wie sich ihr Alltag verändert hat: Notfall-Rucksack packen, bei Alarm aufstehen und unter Sirenengeheul in den Keller flüchten.

Einblicke in das Leben von Alina

" Das ist meine Gym ", schreibt Alina - und zeigt das Treppenhaus, das zum Keller führt. Sie zeigt leere Einkaufsregale, zerstörte Straßen und Häuser, berichtet, wie sie schläft und wie es sich anfühlt, in ständiger Angst zu leben. Äußerst realistische Einblicke in ihr Leben, ohne Dramaturgie - und deshalb so ergreifend.

Alina ist längst nicht die einzige, die offen und ehrlich zeigt, wie Krieg in der Ukraine aussieht - und wie das Leben im Krieg. Sie teilt ihre Eindrücke, lässt die Welt teilhaben, sie ist dabei weder aggressiv noch anklagend. Es gibt aber auch Soldaten, die ihren Kriegseinsatz zeigen. Sogar Soldaten, die Tanzeinlagen präsentieren - ganz wie auf TikTok üblich. Das sind dann schon eher makabre Eindrücke.