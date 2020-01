Videos auf TikTok: Angst vorm Dritten Weltkrieg

Eine 18-Jährige sitzt in ihrem Zimmer und spricht in die Kamera. Im Hintergrund hängen eine Lichterkette und Fotos an der Wand. Aber das, was Laura Sophie sagt, passt so gar nicht zur heimeligen Atmosphäre: Sie warnt in ihrem "Aufklärungsvideo" vor einem Dritten Weltkrieg - ausgelöst durch den Konflikt zwischen USA und Iran.

Mit ihrer Sorge ist sie nicht allein, auch andere bei TikTok äußern sich - teils ironisch, teils sehr ernst. Die Hashtags #weltkrieg und #worldwar3 wurden in der vergangenen Woche millionenfach aufgerufen. Kinder und Jugendliche, die solche Videos gesehen hatten, bekamen Angst. Das Thema sorgte für Diskussionsstoff: zuhause und auf den Schulhöfen.

TikTok und Politik – passt das zusammen?

Kreative Tanzvideos, witzige Playback-Einlagen und Comedy-Clips: Die Plattform TikTok ist bekannt für eher seichte Inhalte. Auch Laura Sophie postet normalerweise Musikclips, zu denen sie tanzt. Mit mehr als zwei Millionen Followern gilt sie als erfolgreiche Influencerin. Doch ihr politisches Video brachte ihr viel Kritik ein. Es wurde auf Twitter geteilt und öffentlich diskutiert.

Mittlerweile hat die 18-Jährige das Video gelöscht und sich entschuldigt. In Zukunft möchte sie alles Politische nur noch privat diskutieren, sagt sie in einem Interview. Auch Deutschlands größter Influencer auf TikTok, Falco Punch, sagt auf Nachfrage des WDR: TikTok sei keine Plattform für politische Botschaften, sondern für Unterhaltung und Kreativität. Mit seinen Musikvideos erreicht Punch sieben Millionen Follower.

Politisches Interesse ist da

Der TikTok-Nutzer Nikolas Kappe hingegen bemerkt ein großes Interesse an politischen Inhalten und Information. Der ausgebildete Grundschullehrer und freie Journalist betreibt seit drei Monaten eine Art Infokanal, mittlerweile mit 100.000 Followern. Er hat viele Nachrichten bekommen, zum Teil wirklich panische: "Die User waren verzweifelt, die hatten richtig Angst. "

Deshalb hat sich der 34-Jährige mit seinen Videos in die Diskussion eingemischt und erklärt, warum die Warnung vor einem Dritten Weltkrieg reine Panikmache sei.