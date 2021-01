Gefährliche Tiktok-Challenges: Wie rede ich mit meinem Kind?

Zu Todesfällen kam es bereits durch die Benadryl-Challenge, bei der die App-Nutzer eine große Menge des Anti-Allergie-Medikaments Benadryl zu sich nahmen, bis sie halluzinierten. Dann filmten sich die meist jugendlichen User, wie sie verwirrt umherliefen.

"Portale üben suchterzeugende Sogwirkung aus"

Psychologe Romer: Auch Firmen und der Gesetzgeber können etwas tun

Was aber bringt Kinder und Jugendliche dazu, sich völlig ohne Not in solche Gefahren zu begeben? - " Die Portale sind mit aller Raffinesse so gestaltet, dass sie auf Kinder und Jugendliche eine suchterzeugende Sogwirkung ausüben ", sagte der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Münster, Georg Romer, dem WDR.

Und was können die Eltern tun, wenn sie merken, dass das Kind in den Tiefen des Mobiltelefons verschwindet? - "In Kontakt mit dem Kind sein, ohne nebenbei das Smartphone zu checken" , rät der Experte: "Grundsätzlich würde ich Eltern immer dazu raten, ein Kind unter zwölf Jahren nicht unbeaufsichtigt dem Sog der Onlinemedien zu überlassen."

Unternehmen müssen auf die Altersgrenze achten