US-Staat verbietet Videoplattform TikTok - Fragen und Antworten

Wie reagiert TikTok?

Eine TikTok-Sprecherin kritisierte die Entscheidung. Das Gesetz verstoße gegen die Verfassung und sei rechtswidrig. Ob die Videoplattform Klage einreichen wird, ließ sie offen. Es wird aber erwartet, dass die Entscheidung rechtlich angefochten wird. Man wolle den Bürgern von Montana versichern, dass sie weiterhin TikTok nutzen könnten, um sich selbst auszudrücken, ihren Lebensunterhalt zu verdienen oder Teil einer Gemeinschaft zu sein, " während wir weiter daran arbeiten, die Rechte unserer Nutzer innerhalb und außerhalb von Montana zu schützen" , hieß es weiter.

Könnten andere Staaten bald nachziehen?

In den USA gibt es schon länger Sicherheitsbedenken. Ende März dieses Jahres musste der Tiktok-Chef im US-Kongress kritische Fragen von Republikanern und Demokraten beantworten.

Weltweit haben etliche staatliche Behörden zumindest TikTok bereits von Diensthandys verbannt - nicht nur in den USA, sondern beispielsweise auch in Kanada, Großbritannien, Neuseeland, Belgien oder den Niederlanden. Auch Beschäftigte der EU-Kommission müssen die App seit Mitte März 2023 von ihren Diensthandys entfernen. In Deutschland gibt es ein solches Verbot für die Diensthandys von Bundesministerien zwar nicht - jedoch lassen sich nur dienstrelevante Apps installieren. Und zu diesen gehört TikTok nicht.

Das neue Gesetz im US-Staat Montana gilt als Test für ein mögliches Verbot der App in den gesamten USA. 2020 hatte bereits der damalige US-Präsident Donald Trump versucht, Tiktok aus den USA zu verbannen. Er war aber vor Gericht gescheitert.

Wird auch in Deutschland über die Plattform diskutiert?

Auch bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland ist die Videoplattform extrem beliebt. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Nutzer stetig gestiegen. Laut einer Umfrage von 2022 gaben rund 73 Prozent der 16- bis 19-jährigen Befragten an, TikTok zu nutzen.

Mögliche Sicherheitsrisiken waren auch hier schon mehrfach Thema. Im März 2023 wurde bekannt, dass sich die Bundesregierung mit der Firma über Sicherheitsfragen ausgetauscht habe. Geprüft wurde unter anderem die technische Ausgestaltung der App. Das Ergebnis: Nach der Prüfung sah die Regierung nach Informationen von WDR und NDR keine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit.

Was die Regierung aber durchaus sieht sind Datenschutzprobleme. Bundesinnenministerin Nancy Faeser betonte im Frühjahr 2023 bei einem Besuch in den USA mögliche Risiken: Sie forderte Nutzer der App zu besonderer Wachsamkeit auf. Hinter TikTok stehe ein Konzern, " der staatlich gehalten wird und wo die Daten natürlich auch abfließen können ". Das Fazit damals: Ein explizit festgeschriebenes Verbot der App halte sie aber für " nicht verhältnismäßig ".

Was können Nutzer tun, um sich besser vor einem Datenklau zu schützen?

Wer die App auf seinem Smartphone installiert hat, generiert unentwegt Metadaten. Nicht nur über eigene Vorlieben und Nutzungsverhalten, sondern ebenso, welches Smartphone im Einsatz ist, in welche WLANs sich das Gerät einbucht oder welchen Mobilfunkanbieter man verwendet. Direktnachrichten sind unverschlüsselt und können mitgelesen werden. Alles Daten, die wertvoll sein können – und sich missbrauchen lassen.

Nutzer sollten nachschauen, wie es um ihre Einstellungen bestellt ist. So kann man zum Beispiel sicherstellen, dass TikTok die Kontakte nicht abgreifen kann, die im Handy gespeichert sind. Auch könne man einstellen, dass die Tracking-Informationen - also das Nutzungsverhalten - nicht von TikTok genutzt werden darf, erklärt WDR-Digital-Experte Jörg Schieb. Wie das genau funktioniert, erklärt dieses Video:

Video starten, abbrechen mit Escape TikTok Verbot 01:09 Min. . Verfügbar bis 10.03.2024.