Trump will TikTok verbieten: Wird's jetzt nur noch halb so lustig?

Warum soll TikTok in den USA verboten werden?

Tulsa könnte ein Grund für Trump sein, dass er TikTok gerade jetzt im Wahlkampf verbieten will. Sicher ist, dass China und die Vereinigten Staaten im Handelskrieg miteinander liegen - die App ist extrem erfolgreich, ein Verbot wäre also auch sehr ärgerlich für die Chinesen.

Offiziell wird der Datenschutz angeführt. Amerikanische Behörden haben den Verdacht, dass die User-Daten nach Peking gemeldet werden: TikTok soll ein Spionage-Tool sein. Das befürchten auch andere Staaten, in Indien ist die App deswegen schon verboten. Das Unternehmen bestreitet aber vehement, Daten weitergegeben zu haben.

Was bedeutet ein Verbot für die User in Deutschland?

Erstmal wenig, sagt WDR-Digitalexperte Jörg Schieb. "Das Angebot würde in Europa wahrscheinlich weiter laufen, da die internationale Version von TikTok Server in den USA und in Singapur hat ." Die Kapazitäten in Singapur müssten dafür nur erweitert werden.

Was trotzdem leiden könnte: der Spaß. Die US-User sind enorm produktiv und kreativ dazu, ihre Videos setzen Maßstäbe. User in Deutschland befürchten das Schlimmste: "Wenn #TikTok in Amerika verboten wird, ist TikTok nicht mehr ansatzweise so lustig, wie es ist" , twittert @SakuraSSB.

Könnte TikTok in Deutschland verboten werden?

WDR-Digitalexperte Schieb glaubt nicht, dass das Verbot jetzt Schule macht: " Ich gehe nicht davon aus, dass es in Deutschland oder in Europa zu einem Verbot kommt. " Die deutsche Politik sei "extrem träge und auch wenig mutig. Die deutsche Regierung konnte sich nicht mal dazu durchringen, Huawei aus dem 5G-Netzwerk auszuschließen. Und hier sind die Risiken viel größer ."

Schieb kann sich aber vorstellen, dass vorgeschrieben wird, Server in Europa zu nutzen. Das würde er sich auch für Facebook und Co. wünschen.