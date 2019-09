Ist die Idee wirklich neu?

Das "Tierwohl"-Label des Handels

Wer beim Einkaufen genauer hinschaut, dem dürfte ein Tierwohl-Siegel längst bekannt vorkommen. Seit 1. April 2019 klebt es in den Fleischtheken verschiedener Supermarktketten auf abgepacktem Fleisch - so bei Edeka, Rewe, Lidl und Aldi. Unterschiedliche Farben geben an, wieviel Platz das Tier zu Lebzeiten hatte - von den gesetzlichen Mindestanforderungen bis zu Auslauf im Freien.

Der Handel kam damit der Politik zuvor: Seit Jahren arbeitet das Bundeslandwirtschaftsministerium an einer Tierwohl-Kennzeichnung. Laut Koalitionsvertrag sollte sie bis zur Mitte der Legislaturperiode 2019 umgesetzt sein.