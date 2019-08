In Herne-Holthausen dürfen auch am Dienstag (27.08.2019) die Bewohner von vier Reihenhäusern ihre Wohnungen nicht betreten. Grund ist eine hochgiftige Monokel-Kobra, die am Sonntag in einem Hausflur entdeckt wurde. Mutmaßlich war das Tier einem Hausbewohner entwischt, der noch weitere 20 Schlangen in seiner Wohnung hält. Der behauptet nach wie vor, die Kobra gehöre ihm nicht.