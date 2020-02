"Animal Hoarding" - wenn Tiere zur Sucht werden

Die Wohnung stinkt und ist dreckig. Hinter der Tür leben dutzende Katzen auf engem Raum. Die meisten von ihnen sind krank oder verwahrlost. Wenn sie entdeckt und befreit werden, sind sie oft schon tot. Oder sie befinden sich in einem so schlechten Zustand, dass sie vom Tierarzt eingeschläfert werden müssen.

Mäuse und Katzen am häufigsten

Die Behörden in Nordrhein-Westfalen haben in den vergangenen zehn Jahren 354 solcher Fälle registriert. Dabei wurden fast 10.000 Tiere sichergestellt. Am meisten Mäuse, Katzen und Hunde. Aber auch Fische, Kaninchen und Chinchillas.