Fledermäuse und Igel sind in diesem Jahr früh aus dem Winterschlaf erwacht. An warmen Tagen seien schon Fledermäuse gesichtet worden, berichtete Birgit Königs, die Sprecherin des Naturschutzbundes ( Nabu ) in Nordrhein-Westfalen.

Falter flattern früher

Auch Schmetterlinge flatterten bereits durch die milden Lüfte. So seien Zitronenfalter, Admiral und Tagpfauenauge gesehen worden. " Es ist alles schon früh unterwegs gewesen ", so Königs.

Zitronenfalter in Winterstarre

Der heimische Zitronenfalter überlebt die kalte Jahreszeit zum Beispiel in einer Winterstarre. Dabei hängt er frei und regungslos wie ein totes Blatt an einem Ast. Durch eingelagertes Glyzerin gefriert seine Körperflüssigkeit nicht.



Außerdem scheidet der Zitronenfalter zu Beginn der kalten Tage einen Teil seiner Körperflüssigkeit aus. So kann er Temperaturen bis zu minus 20 Grad Celsius überstehen.