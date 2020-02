Wetter: Bringt Tief "Victoria" wieder Sturm nach NRW?

In Nordrhein-Westfalen denken viele immer noch mit Schrecken an das Sturmtief "Sabine" zurück. Vom vergangenen Sonntag (09.02.2020) an bis in die Woche hinein wirbelte es das Leben in NRW gehörig durcheinander. 13 Verletzte, mehr als 7.000 Feuerwehreinsätze, mehr als 3.000 Polizeieinsätze, geschlossene Schulen sowie massive Einschränkungen im Bahn- und Autoverkehr hatte das Sturmtief zur Folge.