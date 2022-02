Sturm-Ticker von Mittwoch und Donnerstag zum Nachlesen

7.30 Uhr: WDR-Reporter berichten von Sturmeinsätzen im Land

In der Nacht und im Laufe des Tages berichten WDR-Reporter und Reporterinnen laufend vor Ort über die Folgen der Stürme.

Im Münsterland etwa ist die Sturmnacht einigermaßen glimpflich verlaufen. Die größte Einschränkung gibt es wohl nach wie vor für die Bewohner des Kreises Borken: Gegen 3 Uhr nachts hat es hier einen Stromausfall gegeben. Bäume waren durch den Sturm in ein Umspannwerk gestürzt. Feuerwehr und Westnetz arbeiten mit Hochdruck daran, das Stromnetz wieder zu flicken.

Auch etwa im Bereich Rhein-Ruhr sorgt der Sturm für viele Einsätze bei Feuerwehr und Polizei. Vor allem der Bahnverkehr im Ruhrgebiet ist teils eingeschränkt, etwa die S9 zwischen Essen und Wuppertal. In Wuppertal selbst gab es bis zum Morgen bereits über 100 Feuerwehreinsätze. Der bislang Größte: Gegen 1 Uhr nachts ist eine 40 Meter hohe Tanne auf das Schwebebahngerüst gestürzt.

Weiter nordöstlich im Kreis Unna und Höxter wurden heute Nacht Windgeschwindigkeiten um die 130 km/h gemessen – die höchsten Werte in ganz NRW. Die Sturmnacht im Raum Aachen, Köln/ Bonn, Siegen und Bielefeld haben vor allem umgestürzte Bäume und starker Regen bestimmt. Äste und Bäume sind teils auf parkende Autos gestürzt – die genauen Schäden werden wohl erst im Laufe des Tages ersichtlich.

6.20 Uhr: Stärkste Windböen bislang im Kreis Höxter

Der Sturm klingt in den Morgenstunden nur langsam ab: Vor allem in der Nähe von Schauern und Gewitternähe gibt es weiterhin orkanartige Böen über 103 km/h, teils mit noch mehr Geschwindigkeit. In NRW wurden seit gestern Abend die stärksten Windböen bislang in Beverungen-Drenke im Kreis Höxter (135 km/h) sowie in Unna (130 km/h) gemessen.

6.00 Uhr: Nordwestbahn stellt Verkehr komplett ein

Die Nordwestbahn hat am Donnerstagmorgen den Zugverkehr komplett eingestellt. Das teilte das Unternehmen am Morgen mit. In NRW sind davon neun Linien betroffen, vor allem in Ostwestfalen und am Niederrhein. Darunter ist auch die Senne-Bahn zwischen Paderborn und Bielefeld (RB74) und der Niers-Express zwischen Kleve und Düsseldorf (RE10). Schienenersatzverkehr werde vorerst nicht angeboten, sagte Nordwestbahn-Sprecher Steffen Högemann. Falls im Laufe des Vormittags Busse eingesetzt werden könnten, werde die Nordwestbahn dies mitteilen.

Grund für den Ausfall sind vor allem Äste oder Bäume auf den Schienen. Erst wenn es hell ist, können die Strecken abgefahren und geräumt werden. Voraussichtlich kann der Verkehr erst gegen Mittag wieder schrittweise aufgenommen werden.

5.40 Uhr: 50.000 Menschen im Kreis Borken ohne Strom

Rund 50.000 Menschen in Borken sind seit heute Nacht um drei Uhr von einem massiven Stromausfall betroffen. Bäume waren in ein Umspannwerk gestürzt, so die Kreisleitstelle der Feuerwehr Borken. Feuerwehr und Westnetz arbeiten mit Hochdruck daran, das Stromnetz wieder zu flicken. Betroffen sind Bürger in Borken, Raesfeld, Rhede und Velen-Ramsdorf.

5.10 Uhr: 40 Meter hohe Tanne stürzt auf Schwebebahn

Die schweren Sturmböen haben in Wuppertal für einen aufwendigen Feuerwehreinsatz gesorgt. Eine rund 40 Meter lange Tanne konnte dem Sturm nicht mehr standhalten und kippte um – direkt auf das Fahrgerüst der Wuppertaler Schwebebahn. Sie ist zwar nachts nicht in Betrieb, die Räumung gestaltete sich aber dennoch schwierig: Um Schäden an der Bahn zu verhindern, musste sie komplett stromlos geschaltet und der Baum von oben nach unten klein gesägt werden.

4.39 Uhr: Stromausfall in Monschau-Höfen

In Monschau-Höfen hat die Leitstelle einen Stromausfall gemeldet. Genauere Umstände sind noch nicht bekannt. Regionetz versucht das Problem seit etwa zwei Stunden zu beheben - inzwischen sollen nur noch zwei Bauernhöfe von dem Ausfall betroffen sein.

04.33 Uhr: Bahnstrecken weiterhin eingeschränkt

Der Sturm lässt von Gleisen und Bahnverkehr nicht ab. Immer wieder stürzen Bäume um und behindern so die Strecken der Züge – so unter anderem aktuell zwischen Essen-Steele und Wuppertal-Vohwinkel. Die Störungen bei der Bahn in NRW konzentrieren sich derzeit vor allem auf das nördliche Ruhrgebiet und Ostwestfalen. Informationen für Reisende gibt es auf der Website und über die App der DB .

04.20 Uhr: Starke Böen im Hochsauerland

Die Orkanböen scheinen teils weiter in den Südosten von NRW zu ziehen: Im Bereich Arnsberg-Meschede im Hochsauerland haben die Böen aktuell eine Geschwindigkeit von 122 km/h. Der Kreis Unna aber bleibt weiterhin Spitzenreiter: Hier sind die Sturmböen NRW -weit bereits seit Stunden am stärksten (130 km/h).

Zum Vergleich: Bundesweit am stärksten ist Windstärke unter anderem gerade auf dem Brocken im Harz mit Höchstwerten von 155 km/h.

04.05 Uhr: Kleinere Einsätze in Kleve, Duisburg und Wesel

In Kleve erreichen die Leitstelle aktuell wieder mehr Anrufe – es handle sich jedoch um harmlose, kleine Einsätze wie Äste auf den Straßen. Ähnlich ruhig ist die Lage in Duisburg, hier gibt es bislang sechs Sturm-Einsätze. Etwas mehr zu tun hat der Kreis Wesel: Im Laufe der Nacht sind die Einsatzkräfte hier bereits zu 45 Einsätzen ausgerückt. Die aktuelle Situation sei aber weiterhin gut zu bewältigen.

03.35 Uhr: Städteregion Aachen nun stärker betroffen

Nachdem es im Umkreis von Aachen in der frühen Nacht noch ruhig war, hat der Sturm dort nun gleich mehrere Bäume umgestürzt. Ein parkendes Auto wurde dabei beschädigt. Auch im Kreis Heinsberg, dem Kreis Euskirchen und in der Eifel sind mehrere Bäume umgekippt. Schäden sind dort bislang nicht entstanden.

03.00 Uhr: Schwere Böen in Paderborn, Lippe und Hochsauerlandkreis

In den kommenden zwei Stunden wird vor allem in den Kreisen Paderborn, Lippe und Hochsauerlandkreis mit besonders schweren Böen gerechnet. Aber auch in anderen Teilen des Landes lässt der Sturm noch nicht ab, es schauert und gewittert weiter mit Böen über 100 km/h.

2.53 Uhr: Lage im Märkischen Kreis beruhigt sich

Im Märkischen Kreis gehen seit einer halben Stunde keine Notrufe mehr ein. Der Höhepunkt des Sturms scheint überschritten. In den letzten Stunden gab es lediglich Meldungen über abgeknickte Bäume, auchdie L 619 bei Plettenberg wird in wenigen Minuten wieder freigegeben. Die übrigen, kleineren Straßen sollen erst bei Tageslicht gesäubert und geräumt werden.

02.39 Uhr: Einsatzkräfte in dauerhaften, meist kleinen Einsätzen

Aktuelle Bilder aus Rheda-Wiedenbrück zeigen, womit viele Einsatzkräfte aktuell in NRW beschäftigt sind: Mehrere Bäume waren im Bereich der Einmündung B55 auf die Beckumer Straße gestürzt – dabei wurde auch die Leitplanke erheblich beschädigt. Die Einsatzkräfte zerkleinerten das Holz mit einer Kettensäge und reinigten anschließend die Fahrbahn.

02.34 Uhr: Lage im Kreis Soest " harmlos "

Die Einsatzbefehle im Raum Soest, Werl, Warstein und Möhnesee lauten aktuell alle ähnlich: Vor allem kleine Einsätze wie umgestürzte Bäume bestimmen hier bislang die Sturmnacht. "Alles harmlos" , sagt ein Sprecher der Einsatzleitung.

02.24 Uhr: Baum stürzt auf Taxi in Münster

Glück im Unglück für einen Taxifahrer in Münster: Ein Baum war auf dem Schifffahrter Damm auf seinen Wagen gestürzt. Der Taxifahrer kam mit dem Schrecken davon. Den Baum konnte die Feuerwehr schnell zur Seite räumen.

02.04 Uhr: Zug im Münsterland fährt gegen Baum

Die Feuerwehren im Münsterland zählen inzwischen etwa 70 Sturmeinsätze – darunter viele kleinere Einsätze wegen umgestürzter Bäume. Zwischen Billerbeck und Havixbeck ist außerdem ein Zug gegen einen Baum gefahren. Er war auf die Gleise gestürzt. Verletzt wurde niemand, zwei Personen mussten wegen eines Schocks behandelt werden.

01.47 Uhr: Sturm droht Baukran in Senden umzustürzen

Ein aufmerksamer Nachbar in Senden konnte in der Nacht beobachten, wie der Sturm das Fundament eines Baukrans etwa fünf Meter über den Boden bewegt hat. Die Polizei war dank seines Hinweises bereits vor Ort und versucht, den entsprechenden Bauunternehmen zu erreichen. Auch das THW ist zur Unterstützung angerückt.

01.35 Uhr: Lage in Aachen ruhig

Orkantief Xandra und seine Ausläufer scheinen den Bereich Aachen bislang zu verschonen. In den Leitstellen Heinsberg, Euskirchen und Aachen gibt es bislang keine Meldungen.

01.24 Uhr: Wind mit Orkanstärke bislang nur in Unna

Von Orkanböen spricht man ab einer Windgeschwindigkeit von über 118 km/h – diesen Wert hatte in NRW bis 1 Uhr nachts bislang nur der Kreis Unna übertroffen (130 km/h). Gleich dahinter folgten der Kahle Asten (115 km/h), Haaren in Bad Wünnenberg und Winterberg (beide 107 km/h).

01.20 Uhr: Schwere Gewitter im Münsterland erwartet

Der Deutsche Wetterdienst warnt neben Orkanböen nun auch vor schweren Gewittern in Teilen Westfalens. Insbesondere der Kreis Warendorf im Münsterland sei betroffen. Der DWD rät weiterhin, Aufenthalte im Freien möglichst zu vermeiden und Abstand von unter anderem Gebäuden, Bäumen und Hochspannungsleitungen zu halten.

00.59 Uhr: Sturm im Münsterland verstärkt sich

"So langsam geht es los" , meldet die Feuerwehr im Kreis Warendorf. Auch in Sendenhorst sind bereits mehrere Bäume umgestürzt, in Senden droht in einem Baugebiet ein Baukran umzustürzen. Die Polizei ist dabei, die Baustelle zu sichern. Bis 0.30 Uhr hat es bislang im gesamten Münsterland etwa 30 Feuerwehreinsätze gegeben.

00.52 Uhr: Weiter Einschränkungen in NRW s Bahnverkehr

Bahnreisende in NRW müssen weiter mit Beeinträchtigungen durch den Sturm rechnen. So entfallen etwa die Halte der RE2 und RE42 zwischen Essen Hauptbahnhof und Haltern am See, außerdem schränkt die Reperatur einer Oberleitung den Verkehr der S8 und S9 im Bereich Wuppertal ein.

00.48 Uhr: Regionalbahn kollidiert mit umgestürzten Baum

In Marienheide im Oberbergischen Kreis ist am späten Mittwochabend eine Regionalbahn in einen umgestürzten Baum gefahren. Verletzte habe es laut Feuerwehr nicht gegeben, die Aufräumarbeiten könnten womöglich noch für kurze Zeit andauern.

00.32 Uhr: Ennepe-Ruhr-Kreis informiert Bürger über App

Für den Ennepe-Ruhr-Kreis kommen relevante Sturm-Updates heute Nacht über die kreiseigene App. Das hat die zuständige Leitstelle bekannt gegeben. Die Warn-App NINA vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hingegen soll nicht zum Einsatz kommen.

00.27 Uhr: In Dortmund bislang nur übliche Einsätze

Bislang haben die Leitstellen im Umkreis von Dortmund eine verhältnismäßig ruhige Lage vermeldet. Es gebe einige wenige Einsätze: Vereinzelt fliegen Äste umher, einige Bäume sind umgestürzt.

00.18 Uhr: 50 Bäume in Witten drohen umzustürzen

In Witten hat sich Sturm Xandra bereits an mehreren Stellen bemerkbar gemacht: Die Stockumer Straße zwischen Wullener Feld und Dortmunder Straße ist aktuell gesperrt. In diesem Bereich drohen 40 bis 50 Bäume umzustürzen. Durch die Dunkelheit ist bislang nicht erkennbar, wie groß die Gefahr tatsächlich ist – das Tiefbauamt wird die Straße gleich vorsichtshalber offiziell für den Verkehr absperren.

Außerdem musste die Feuerwehr zu einem kleineren Einsatz an einer Bushaltestelle ausrücken. Dort hatte der Wind das Dach des Wartehäuschens abgeweht.

00.06 Uhr: Corona-Teststation in Kleve hält Sturm nicht stand

Eine Corona-Teststation in Kleve hat dem Sturm am Mittwochabend nicht standgehalten. Der Wind zerstörte das Zelt des Drive-in-Testzentrums in NRW , wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Dutzend Feuerwehrleute rückten demnach aus, um die Stangen und Planen einzuräumen. Der Eigentümer habe sie weggeschafft. Verletzt wurde nach Feuerwehrangaben niemand.

23.56 Uhr: Bislang noch kein wetterbedingter Einsatz in Bonn

Offenbar weitestgehend vom Sturm verschont geblieben ist bislang die Stadt Bonn. Dort wurde die Feuerwehr bis Mitternacht bislang zu keinem einzigen wetterbedingten Einsatz gerufen.

Die Euskirchener Feuerwehr meldetesechs umgestürzte Bäume, im Rhein-Sieg-Kreis sorgten starke Böen bislang vereinzelt für Einsätze in Swisttal, Hennef und Troisdorf. Auch dort wurden Bäume entwurzelt.

23.44 Uhr: Vereinzelt Bäume im Märkischen Kreis umgestürzt

Im Märkischen Kreis hat der Sturm bisher nur vereinzelt Bäume abgeknickt. Einer ist auf einen geparkten Pkw gestürzt, verletzt wurde niemand.

Die Kreisstraße K8 zwischen Plettenberg und Werdohl ist gesperrt, weil Bäume umzustürzen drohen. Ebenso auf einer Verbindungsstraßen zwischen Altena und Iserlohn. Auch sie ist gesperrt.

23.40 Uhr: Einige Straßen im Kreis Recklinghausen gesperrt

Im Kreis Recklinghausen hat die Feuerwehr seit 20 Uhr einige Straßen in Recklinghausen, Datteln und Haltern vorsichtshalber gesperrt - bei ihnen besteht ein erhöhtes Risiko, dass Bäume umstürzen. Die Zufahrt für Anlieger bleibt frei, allerdings sollten diese Bereiche so wenig wie möglich befahren werden, empfiehlt die Feuerwehr.

23.28 Uhr: Zoo in Wuppertal bleibt am Donnerstag geschlossen

In Wuppertal bleibt der Zoo wegen der Sturmtiefs am Donnerstag geschlossen. Das kündigte der Tiergarten am Mittwoch via Twitter an.

22.34 Uhr: Sturmböen derzeit vor allem im Raum Köln-Düsseldorf

Stürmisch geht es derzeit vor allem im Raum Köln-Düsseldorf, in Essen und in Münster zu. Gleiches gilt für die Region um Bad Lippspringe, wie aus einer aktuellen Grafik des Deutschen Wetterdienstes hervorgeht. Dazu liegen die Temperaturen trotz der späten Stunde immer noch im zweistelligen Bereich: Im Münster und Düsseldorf je 13 Grad und in Köln sind es sogar 15 Grad.

22.04 Uhr: Umgestürzte Bäume blockieren Regio-Bahnstrecke im Ruhrgebiet

Umgestürzte Bäume blockieren Regio-Bahnstrecken im Ruhrgebiet. Betroffen ist etwa der Abschnitt zwischen Dortmund-Hörde und Schwerte. Die Strecke ist gesperrt. Die Züge halten am nächsten Bahnhof und warten dort die Dauer der Streckensperrung ab oder werden nach Möglichkeit umgeleitet.

21.49 Uhr: Sportanlagen am Donnerstag in Köln und in Essen geschlossen

In Köln werden am Donnerstag die städtischen Sportanlagen und Sportplätze wetterbedingt ganztägig geschlossen sein. Das kündigte die Stadt Köln an. Angesichts des Orkantiefs könnten auch städtische Grünanlagen und Friedhöfe kurzfristig geschlossen werden, hieß es. Auch in Essen öffnen am Donnerstag die städtischen Sportanlagen nicht.

21.15 Uhr: Straße im Kölner Stadtteil Vingst vorsichtshalber gesperrt

Wegen des aufziehenden Sturmtiefs hat die Stadt Köln am Mittwochnachmittag vorsichtshalber eine Straße im Stadtteil Vingst gesperrt, davon sind auch zwei Buslinien betroffen. Der Grund: Schon am Nachmittag war an einem leerstehenden Haus, das sich an einer Baugrube befindet, ein großes Loch entstanden. Da die Gefahr besteht, dass weitere Teile herunterfallen, musste die Straße gesperrt werden. Auch ein bewohntes Haus auf der anderen Seite der Baugrube hat bereits Risse bekommen. Eine Anwohnerin befürchtet, dass ihr Haus einstürzen könnte.

21.00 Uhr: A44 zwischen dem Kreuz Holz und dem Dreieck Jackerath gesperrt

Die A44 ist seit 20.30 Uhr zwischen dem Kreuz Holz und dem Dreieck Jackerath wegen der erwarteten Orkanböen in beiden Richtungen bis Donnerstagfrüh gesperrt. Die Sperrung soll zunächst bis 6 Uhr andauern, die Polizei rechnet aber damit, dass die Autobahn wegen der nahenden Orkantiefs in den kommenden Tagen mehrfach für eine längeren Zeitraum gesperrt werden muss. Die Strecke führt mitten durch den Tagebau Garzweiler und ist aufgrund der freien Fläche extrem windanfällig.

20.54 Uhr: Polizei hat Tipps für Autofahrerinnen und Autofahrer

Bei Sturm und heftigem Gewitter ist es immer besser, möglichst zu Hause zu bleiben. Manchmal bleibt einem keine andere Wahl, als mit dem Auto zum Beispiel zur Arbeit zu fahren. Damit alle gut und sicher ankommen, hat die Polizei in Münster Tipps. Zum Beispiel, Scheibenwischer vor Fahrtantritt prüfen. Oder mit angepasster Geschwindigkeit fahren.

20.21 Uhr: Erstes Sturmtief "Xandra" hat NRW bereits durchzogen

Kräftige Regen- und Graupelschauern, teils auch heftige Gewitter: Am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag ist es in weiten Teilen von NRW ungemütlich. Außerdem sorgte nach Angaben von Meteorologen das Orkantief "Xandra" für stürmische Böen im Land. Von Schäden größeren Ausmaßes war zunächst nichts bekannt.

Die schweren Sturm- bis Orkanböen können nach Angaben der WDR -Wetterredaktion eine Geschwindigkeit von 90 bis 120 Kilometer pro Stunde erreichen, in freien Lagen sind sogar Spitzenböen von rund 130 km/h nicht ausgeschlossen. Überall muss mit umherfliegenden Ästen, Dachziegeln und Teilen von Baugerüsten gerechnet werden.

Dabei ist es den Meteorologen zufolge ungewöhnlich mild: Mit Tiefstwerten von zehn bis sieben, im oberen Bergland sechs bis drei Grad. Auf "Xandra" folgen nun in Kürze die Orkantiefs "Ylenia" und schließlich "Zeynep".

19.13 Uhr: Feuerwehr und Polizei bereiten sich auf den Sturm vor

Im ganzen Land bereiten sich Feuerwehr und Polizei auf den Sturm vor. " Wir haben unsere Fahrzeuge mit zusätzlichem Gerät für Sturmeinsätze ausgerüstet und haben die Voraussetzungen geschaffen, um auch zahlreiche parallele Einsätze bewältigen zu können ", teilte zum Beispiel die Feuerwehr Neuss mit. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, die Nummern 110 und 112 nur für wirklich dringende Notrufe zu nutzen.

18.43 Uhr: Stromversorgung: Bereitschaftsteams bei Netzbetreiber Westnetz vergrößert