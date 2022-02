13.23 Uhr: Schutzmaßnahmen wegen Wolkenbrüchen und orkanartigen Böen empfohlen

Die WDR-Wetterredaktion rät, sich bei dem Sturm nicht dort aufzuhalten, wo lose Gegenstände herumfliegen könnten. Eine besondere Gefahr stellten Baugerüste dar. Zuhause soll man lose Gegenstände etwa auf Fensterbrettern, Dächern oder Balkonen sicher befestigen. Autos sollten wenn möglich nicht direkt unter alten Bäumen geparkt werden.

Der Wald ist tabu bei solchen Stürmen. Auch wenn der Wind nachlässt, können dort immer noch lose Äste abbrechen und runterfallen. Wer nicht zu Hause bleiben kann, sollte extrem vorsichtig fahren: "Bei einer solchen Wetterlage mit Wolkenbrüchen und Sturmböen, auftretendem Seitenwind, Aquaplaning und Schneeregen und Schnee in den Höhenlagen" muss das Tempo unbedingt angepasst und gedrosselt werden, empfiehlt die Redaktion.

12.45 Uhr: Meteorologe: "Es wird sehr gefährlich"

Der WDR-Meteorologe Wolfgang Rossi hat die Entscheidung, die Schulen am Donnerstag zu schließen, begrüßt. Durch die Sturmböen könnten Äste brechen und Gegenstände von Fensterbänken oder Balkonen geweht werden. "Es wird sehr gefährlich", sagte er im WDR. Der Wind werde im Laufe des Tages immer stärker werden, so Rossi. Am Abend sei etwa im Ruhrgebiet bereits mit schweren Sturmböen von 80 km/h zu rechnen. Diese könnten sich in der Nacht weiter steigern und zu orkanartigen Böen bis zu 115 km/h anwachsen. Im Bergland seien sogar Orkanböen mit mehr als 120 km/h möglich.

12.10 Uhr: Kein Unterricht am Donnerstag, Appell an Kita-Eltern

Wegen des Sturms bleiben am Donnerstag die Schulen in NRW geschlossen. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat einen landesweiten Unterrichtsausfall verkündet. NRW-Familienminister Joachim Stamp appellierte an alle Eltern, ihre Kinder am Donnerstag zu Hause zu betreuen statt in die Kita oder Kindertagespflege zu schicken.