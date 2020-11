Live-Ticker zu Wahlen in den USA: Trump oder Biden - wer macht das Rennen?

13.47 Uhr: Angst vor Ausschreitungen in New York

Geschäfte in New York werden mit Holzbrettern vor Vandalismus geschützt.

Aus Angst vor Ausschreitungen nach den Wahlen in den USA haben Geschäftsleute in New York ihre Schaufenster verbarrikadiert. Wie etwa hier auf der berühmten Einkaufsstraße Fifth Avenue.

13:00 Uhr: Wahlaufruf von Greta Thunberg

" Heute haben viele von euch die Gelegenheit, eine Wahl zu treffen ", schrieb die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg an ihre Anhänger in den USA auf Twitter. Dies werde Auswirkungen für Milliarden Menschen auf der ganzen Welt sowie unzählige künftige Generationen haben. " Jede Wahl ist eine Klimawahl. "

12.50 Uhr: Biden und Trump rufen zur Wahl auf

Beide US-Präsidentschaftskandidaten haben zur Wahl aufgerufen – Trumps Herausforderer Joe Biden twitterte: "Go vote, America!"

Auch Donald Trump meldete sich über Twitter. Seine Botschaft: "Vote! Vote Vote!" – übersetzt "Wählen! Wählen! Wählen!" Dazu ein Video mit Zusammenschnitten von Trumps Wahlkampfauftritten – der amtierende Präsident tanzend zum Lied "Y.M.C.A.".

12.13 Uhr: Deutschland bietet nächstem US-Präsidenten "New Deal" an

Die Bundesrepublik will mit dem nächsten US -Präsidenten enger zusammenarbeiten. "Wir wollen einen 'New Deal' in dieser Partnerschaft. Wir sind bereit, in unsere Beziehungen zu investieren" , sagte Außenminister Heiko Maas ( SPD ). "Egal, wie das Ergebnis ausfällt: Es gibt viele strategische Fragen, die wir nur mit Amerika gemeinsam lösen können und auch wollen."

12.00 Uhr: Örtchen Dixville Notch stimmt für Biden

Traditionell wird die Wahl im beschaulichen Dörfchen Dixville Notch im US -Bundesstaat New Hampshire eingeläutet. Dabei räumte Biden alle Stimmen ab - ganze fünf.

So viele Menschen sind dort stimmberechtigt. Sie gaben um kurz nach Mitternacht unserer Zeit ihr einstimmiges Votum ab. Tendenzen auf den US -weiten Wahl-Ausgang sind daraus natürlich nicht abzuleiten.

11.00 Uhr: So blickt NRW auf die Wahlen in den USA

Stell dir vor, es ist US-Wahl - und du bist mittendrin. Trump oder Biden? Menschen aus NRW erzählen uns ihre persönliche Sicht auf die Wahl, von vor Ort in den USA.