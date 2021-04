Live-Ticker: Laschet oder Söder - wer wird Kanzlerkandidat der Union?

Wer wird Kanzlerkandidat der Union für die Bundestagswahl im September - CDU -Chef Armin Laschet oder CSU -Chef Markus Söder? Beide liefern sich seit gut einer Woche eine erbitterte Auseinandersetzung um diese Frage. Hier im Live-Ticker halten wir Sie über die Entwicklungen auf dem Laufenden.

15.07 Uhr: Söder erwartet keinen dauerhaften Schaden für die Union

Der seit mehr als einer Woche andauernde Machtkampf in der Union bringt nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder keinen dauerhaften Schaden für die Union mit sich. Wenn der Prozess " mit Stil und Anstand " auch am Ende zu einem Ergebnis führe, " dann glaube ich, wird es uns eher möglicherweise sogar stärken, weil es auch eine Selbstvergewisserung ist, die jetzt stattfindet ", sagte er am Montag nach einer Sitzung des CSU-Präsidiums in München. Söder betonte, sein Gefühl sage ihm, dass die Debatte sehr seriös stattfinde. " Wir haben natürlich jetzt einen Entscheidungsprozess, an dem die Öffentlichkeit auch mit großem Herzblut teilnimmt. " " Es ist auch gar nicht so leicht, miteinander solche schwierigen Fragen zu bewerten ", sagte Söder. Er glaube aber, dass dies bislang wirklich sehr gut gelaufen sei.

14.48 Uhr: CSU zahlt Söder aus Parteikasse Privatjet nach Berlin

Die CSU zahlt aus ihrer Parteikasse den Privatjet, mit dem CSU-Chef Markus Söder am Sonntagabend zu Gesprächen mit CDU-Chef Armin Laschet nach Berlin geflogen ist. CSU-Generalsekretär Markus Blume sagte am Montag nach einer Präsidiumssitzung in München, "selbstverständlich" zahle die Partei den Flug des bayerischen Ministerpräsidenten. Es sei schließlich eine Parteiangelegenheit gewesen. Dass ihm nun künftig häufiger ein Privatjet gechartert wird, kann Söder allerdings nicht erwarten. So etwas sei "die absolute Ausnahme, wenn andere Verkehrsmöglichkeiten nicht gegeben sind", sagte Blume.

Söder selbst erklärte die Wahl des Privatjets mit den kurzfristig anberaumten neuen Gesprächen mit Laschet. "Wenn man schnell gerufen wird, muss man schnell entscheiden", sagte er. In den sozialen Medien hatte die Verkehrsmittelwahl Söders für Debatten gesorgt. Manche Nutzer zweifelten deshalb Söders Glaubwürdigkeit in der Klimapolitik an.

14.45 Uhr: Söder sieht keine Gefahr für politische Karriere von Laschet

CSU-Chef Markus Söder sieht CDU-Chef Armin Laschet auch im Falle von dessen Nicht-Nominierung zum Kanzlerkandidaten der Union nicht politisch angeschlagen. "Da sehe ich überhaupt kein Problem, null", sagte Söder am Montag nach einer Sitzung des CSU-Präsidiums auf die Frage, ob Laschets Posten als Parteichef gefährdet sei, wenn die Union Söder zum Kanzlerkandidaten küre.

14.42 Uhr: Söder schließt Schwarz-Grün nach der Bundestagswahl nicht aus

CSU-Chef Markus Söder schließt eine schwarz-grüne Regierungskoalition nach der Bundestagswahl im September nicht aus. " Schwarz-Grün wäre dann möglicherweise die nächste GroKo ", sagte er mit Blick auf die Tatsache, dass die Grünen derzeit in Umfragen als zweitstärkste Kraft geführt werden. " Natürlich haben die Grünen in der Umweltpolitik frische und gute Ideen ", sagte Söder. In der Wirtschafts- und Sozialpolitik gebe es dagegen Defizite. Die Union habe einen Führungsanspruch. Es komme darauf an, Wohlstand und Nachhaltigkeit zusammenzuführen, eine gesunde und moderne Lebensführung mit der Chance auf zukunftsfähige Arbeitsplätze zu verbinden.

14.38 Uhr: Söder nicht bei der CDU-Vorstandssitzung mit von der Partie