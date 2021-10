Herbstferien in NRW: Diese Ausflüge bieten sich am Wochenende an

Der Herbst ist da! Die Temperaturen sinken, die Tage werden kürzer. Die Herbstferien in NRW starten pünktlich mit einem goldenen Oktoberwochenende.

" In der Nacht zu Freitag gab es zwar schon in einigen Regionen Bodenfrost und es stand hier und da Nebel auf den Feldern ", sagt Jörg Brunsmann aus der WDR- Wetterredaktion. " Doch der verzieht sich im Laufe des Morgens ganz schnell wieder. "

Dann soll es viel Sonne und Temperaturen von 15 und 19 Grad Celsius geben. Genau das richtige Wetter also, um einen Ausflug in die Region zu machen. Dafür sammeln wir hier Geheimtipps von WDR-Reporter:innen, informieren Sie über die Verkehrslage im Land und freuen uns, wenn Sie uns die Ausflugsziele in die Kommentare schreiben, die Ihrer Meinung nach auch einen Besuch wert sind.

🍂🍂🍂 Golfen mit dem Fuß